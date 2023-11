Basket femminile: Italia, le 12 per la Germania. Capobianco: “Dobbiamo essere capaci di cambiare pelle”

Svelato il novero delle 12 giocatrici con cui l’Italia andrà a sfidare tra poche ore la Germania (ore 17:30 in quel di Amburgo) per le qualificazioni, sui generis, agli Europei del 2025. Andrea Capobianco ha sostanzialmente fatto ruotare nella quasi totalità le azzurre, tranne Francesca Pasa che qui non ci sarà al pari di Caterina Gilli e Gina Conti.

Queste le azzurre che saranno in campo quest’oggi:

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Passalacqua Ragusa)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

#52 Sierra Campisano (1997, 1.89, C, Sedis Basquet – Spagna)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.83, P, Magnolia Campobasso)

Debutto azzurro per Sierra Campisano, mentre ritorna Martina Kacerik, per la quale i numeri non rendono assolutamente l’idea di quanto sia diventata importante in quel di Campobasso, dove gioca abitualmente in campionato.

Queste le parole di Capobianco: “La forza della Germania sta tutta nel +44 col quale è tornata dalla trasferta di Praga tre giorni fa. E’ una squadra che ha qualità e leadership diffusa, che ha stazza e ingombro in tutti i ruoli e che sa punire ogni errore dell’avversario con straordinario cinismo“.

Parlando delle azzurre: “Noi arriviamo ad Amburgo preparati, abbiamo operato qualche cambio nell’organico perché dobbiamo essere capaci di cambiare pelle adattandoci alle situazioni che pensiamo di incontrare. Sono soddisfatto della determinazione e del cuore dimostrato dalle ragazze anche a Vigevano ma dobbiamo fare uno step in termini di attenzione in ogni momento della partita. Mi aspetto risposte in questo senso, domani ci attende un test durissimo“.

Credit: Ciamillo