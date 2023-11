Rugby, in Serie A Elite Colorno balza in vetta. Rovigo, ancora un passo falso

Si sono disputati nel pomeriggio gli ultimi due match della quinta giornata della Serie A Elite di rugby e in campo sono scese Colorno, Vicenza, Rovigo e Mogliano. Due sfide che, in un avvio di stagione molto equilibrato, vedevano in campo da un lato due candidate ai playoff e dall’altra due squadre in piena lotta salvezza.

Vola in vetta alla classifica il Colorno di Casellato e Frati, con gli emiliani che hanno battuto nettamente i Rangers Vicenza 36-24, conquistando il punto di bonus. Match vinto a cavallo dei due tempi con le mete di Van Vuren, Koffi, Van Tonder e Leaupepe. Passo falso per Rovigo, che nel derby veneto con il Mogliano, non va oltre un pareggio 19-19 in casa e vede la zona calda della classifica allontanarsi. Match equilibratissimo per tutti gli ottanta minuti e deciso al 76’ con il piazzato di Avaca che dà a Mogliano due punti fondamentali in chiave salvezza.

Serie A Elite – Quinta giornata

Valorugby Emilia v Viadana 16-23

Fiamme Oro v Lyons Piacenza 29-24

Colorno v Rangers Vicenza 36-24

Rovigo v Mogliano 19-19

Riposa: Petrarca Padova

Serie A Elite – Classifica

Colorno 19; Fiamme Oro 16, Viadana, 15, Petrarca Padova, Lyons 12; Valorugby Emilia, Rovigo 10; Mogliano 4; Rangers 1

Foto: Luigi Mariani – LPS