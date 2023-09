Italian Softball Series 2023: ForlÃ¬ Ã¨ Campione d’Italia! L’Italposa vince anche gara-3 e conquista il titolo

Forlì torna di nuovo sul tetto d’Italia! L’Italposa ha infatti vinto le Italian Softball Series 2023 avendo la meglio anch ine gara-3 superando Caronno per 3-4 al termine di una partita sfavillante che gli ha consentito di mettere in bacheca il sesto titolo della sua storia, nonché il secondo in tre anni.

Serviva effettivamente una vera e propria impresa sportiva alla compagine lombarda che, dopo aver perso le prime due dispute, era chiamata a pareggiare i conti nella giornata odierna. Ma il carattere e la voglia di provarci fino alla fine non è bastato.

Le Rheavendors – alla prima finale in assoluto – a differenza delle prime due prove si sono rese comunque artefici di un’ottima sfida, cominciata nel migliore dei modi grazie al singolo a sinistra di Savioni che ha mandato a segno Sheldon. Benissimo nelle prime battute anche la lanciatrice Messina Garibaldi, abile a tenere fermo l’attacco di Forlì per due turni di seguito.

La musica però cambierà nella terza ripresa, quando arriva il primo scossone della padrone di casa che, nel momento più complicato, evitano il raddoppio delle rivali passando avanti con Cerioni e Ricchi che salgono in base con due basi su ball, aumentando poi il vantaggio nell’attacco successivo con un singolo di Veronica Onofri che porta casa Spiotta siglando il parziale di 3-1.

Caronno incassa il colpo ma riesce a tenere egregiamente botta, contenendo la furia delle rivali fermando il tabellino per due inning consecutivi fino ad agguantare clamorosamente il pareggio nell’ultimo atto grazie alla già citata Malany Sheldon, la quale dopo due out rapidi batte un singolo al centro, azione che precede il fuoricampo di Alicart che ripristina gli equilibri. La gioia delle Rheavendors dura però poco: un walk-off di Spiotta infatti consegnerà matematicamente il titolo a Forlì, facendo esplodere di gioia il pubblico intervenuto al Buscherini di Folì.

Foto: FIBS