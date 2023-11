Snowboardcross: parte in Francia la Coppa del Mondo. Tra le donne Michela Moioli la punta di diamante azzurra

Si parte dalla Francia, precisamente da Les Deux Alpes, con la prima di undici gare. Scatta sabato (venerdì le qualifiche) la Coppa del Mondo di snowboardcross: in una delle discipline più vincenti negli ultimi anni a livello azzurro l’Italia si affida ovviamente alla sua stella a livello femminile.

Michela Moioli si è già portata a casa per tre volte la sfera di cristallo e va a caccia del poker, ma soprattutto è alla ricerca di conferme dopo una stagione non eccezionale che si è conclusa senza podi (partita con qualche acciacco fisico). La bergamasca sembra nuovamente al top della condizione e dunque partirà in prima fila.

In casa azzurra dopo il ritiro della veterana Raffaella Brutto spazio ad alcune nuove leve come Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, che vanno ad aggiungersi alle già pluripresenti in Coppa Sofia Belingheri e Francesca Gallina. L’obiettivo è quello di iniziare a trovare, sulla scia di Moioli, qualche risultato importante.

Nomi noti in chiave successo finale: dalla britannica Charlotte Bankes, vincitrice delle ultime due edizioni, passando per la francese argento olimpico in carica Chloé Trespeuch, fino ad arrivare alla ceca Eva Adamczyková, lo scorso anno oro mondiale al ritorno da un bruttissimo infortunio, e alla veterana statunitense, trionfatrice a Pechino 2022 Lindsey Jacobellis.

