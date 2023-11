Slittino, Fischnaller e compagni a Sigulda prima dell’inizio della Coppa del Mondo

Penultimo allenamento in pista prima della Coppa del Mondo che comincerà in Nord America per le squadre italiane di CdM e junior di slittino su pista artificiale, impegnate sulla pista lettone di Sigulda da mercoledì 15 a mercoledì 22 novembre.

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Lukas Peccei, Patrick Rastner, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer, Andrea Voetter, Verena Hofer, Nona Zoeggeler, Annalena Huber e Nadia Falkensteiner, che saranno seguiti dagli allenatori Kurt Brugger, Oswald Haselrieder, Wilfried Huber, Julia Hauser e Juri Sics.

Doppio allenamento invece per i ragazzi del team junior/giovani, impegnati prima sul budello di Oberhof (Ger) da giovedì 9 a domenica 12 e successivamente a Igls, con conclusione giovedì 16 novembre. Presenti Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Leo Hinteregger, Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler, al loro fianco gli allenatori Klaus Kofler, Kevin Fischnaller, Christian Oberstolz e Guenther Taschler.

