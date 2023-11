Skeleton, il DT Maurizio Oioli: “Margaglio non è al 100%, Bagnis deve solo rimanere tranquillo”

La Coppa del Mondo di skeleton prenderà il via questo venerdì dalla Cina. La prima tappa è in programma, infatti, a Yanqing sulla pista che lo scorso anno ha ospitato le gare olimpiche. L’Italia si presenta con ambizioni in questo esordio stagionale, con il direttore tecnico Maurizio Oioli che ha convocato quattro atleti: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio e Alessia Crippa.

Soprattutto su Bagnis c’è grande attesa, visto il piemontese ha conquistato agli ultimi Mondiali la medaglia d’argento e vuole confermarsi già in avvio di Coppa del Mondo. L’obiettivo di Gaspari, ma anche delle azzurre sarà quello di cogliere il miglior risultato, anche se Margaglio deve recuperare da un problema muscolare.

Le dichiarazioni di Oioli proprio su Margaglio, ma anche su Crippa: “Abbiamo passato un buon periodo di adattamento. Margaglio non è al 100% della condizione per un piccolo infortunio muscolare che contiamo sia risolvibile in pochi giorni. In allenamento sta spingendo piano per essere pronta per la gara, dal punto di vista tecnico non è male anche se la pista è difficile, ci tiene a partire con il piede giusto. Crippa lavora per consolidarsi ad un livello superiore, punta a entrare nelle venti”.

Sempre il direttore tecnico azzurro, ma questa volta su Bagnis e Gaspari: “Gli uomini stanno andando bene nelle prove, ma conta confermarsi in gara. Gaspari a livello tecnico è a posto, dove milgiorare qualcosa in partenza perchè non è ancora al top della condizione atletica, Bagnis si sente bene e deve solo mantenere la tranquillità per cogliere un bel piazzamento”.

