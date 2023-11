Sinner-Tsitsipas oggi, ATP Finals 2023: orario, dove vederla in tv, programma, streaming

Inizierà quest’oggi, domenica 12 novembre, l’avventura di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals 2023, torneo riservato agli otto migliori tennisti della stagione. Davanti al pubblico del PalaAlpitour di Torino, l’italiano classe 2001 (n.4 al mondo) dovrà vedersela con il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking), nella prima giornata del gruppo verde, quello con all’interno anche il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. L’incontro è in programma come secondo match odierno (dopo il doppio delle 12:00 tra Dodig/Krajicek e Gonzalez/Molteni), e in ogni caso non inizierà prima delle ore 14:30.

Sinner arriva a queste Finals dopo una serie di ottimi risultati. In seguito all’eliminazione agli ottavi di finale agli US Open 2023, l’altoatesino ha vinto gli ATP 500 di Pechino e Vienna e ha raggiunto gli ottavi al Masters 1000 di Shanghai, mentre nell’ultimo torneo, il Masters di Parigi-Bercy, si è ritirato dopo il successo all’esordio contro Mackenzie McDonald (match terminato oltre le 2 di notte), per evitare di sforzare troppo il suo fisico a due settimane di distanza dalle Finals (l’altoatesino sarebbe dovuto tornare in campo pochissime ore dopo il debutto).

Dall’altra parte, invece, Tsitsipas non sta di certo vivendo il suo momento migliore, sia sotto l’aspetto dei risultati (il greco non vince un titolo dall’ATP di Los Cabos di inizio agosto) sia, soprattutto, a causa del suo solito problema al gomito destro (lo stesso che lo obbligò ad abbandonare le Finals 2021 dopo la prima partita del girone), che negli ultimi due giorni lo ha costretto a fermarsi per due volte durante i suoi allenamenti. Vista questa situazione, a Torino è arrivato anche il polacco Hubert Hurkacz, pronto a subentrare in caso di forfait di Tsitsipas, anche a torneo in corso.

La partita tra Sinner e Tsitsipas si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre

Dalle 12:00

I. Dodig (CRO)/A. Krajicek (USA) (1) – M. Gonzalez (ARG)/A. Molden (ARG) (7)

Non prima delle 14:30

J. Sinner (ITA) (4) – S. Tsitsipas (GRE) (6) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

SINNER-TSITSIPAS ATP FINALS 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it