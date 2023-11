Novara-Milano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, tv, streaming

Oggi domenica 12 novembre (ore 16.00) si gioca Igor Gorgonzola Novara-Allianz Vero Volley Milano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 2023-24 di volley femminile. Dopo le fatiche europee infrasettimanali piemontesi e meneghine scendono in campo in quello che è il match più atteso di questo weekend pallavolistico. Novara, capolista solitaria in classifica, riceve la visita dell’ambiziosa Milano guidata da Paola Egonu.

L’Igor Gorgonzola Novara volley viene da un periodo di forma smagliante. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi nel turno infrasettimanale hanno demolito le norvegesi del Ranaberg e hanno ipotecato il passaggio del turno nella Challenge Cup; una serata perfetta per Novara che ha lasciato a casa a riposare quasi tutte le big (Caterina Bosetti, Anna Danesi, Cristina Chirichella, Francesca Bosio) e in panchina per tutto l’arco del match Vita Akimova proprio per rituffarsi con il massimo delle energie sul campionato. La squadra di Bernardi in questo avvio di stagione ha letteralmente impressionato per la qualità della pallavolo espressa, che si riflette sul primo posto solitario in classifica con 6 vittorie in altrettante partite disputate all’interno dei nostri confini. C’è da dire che il calendario ha sorriso alle piemontesi, che oggi affrontano il primo vero scoglio della stagione in una partita che ci potrà dire molto su cosa possono ambire nel resto della stagione.

L’Allianz Vero Volley Milano deve ancora oliare tutti i meccanismi e in questo avvio di stagione si è saggiato solo la scorza delle potenzialità di questa squadra. Convincente l’esordio in Champions League di giovedì contro le serbe del Stara Pazova, così come positive sono state le prime cinque partite di regular season in campionato. Nell’ultimo turno della competizione casalinga le meneghine sono state protagoniste della prima battuta d’arresto per mano di una Conegliano in grande spolvero nella partita del record di spettatori disputata al Mediolanum Forum; con le venete che sono state le uniche capaci di battere le ragazze di Gaspari in questo avvio di stagione oltre che in campionato anche in Supercoppa. Paola Egonu e compagne sono state protagoniste di un ottimo match contro Scandicci, e affrontando Novara completano il quadro degli scontri diretti nel girone d’andata.

Novara-Milano, partita di cartello della settima giornata della Serie A1 2023-24 di pallavolo femminile, sarà visibile in diretta Tv su Rai Due e in streaming su Volleyball World Tv; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale. Le ragazze di Bernardi vogliono saggiare le loro reali ambizioni stagionali nel primo big match contro le meneghine guidate da Paola Egonu in una partita che si annuncia spettacolare.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 12 novembre

Ore 16.00 Igor Gorgonzola Novara vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta Tv su Rai Due

PROGRAMMA NOVARA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due.

Diretta streaming: Volleyball World Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.

