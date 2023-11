Sinner-Djokovic, ATP Finals 2023: orario, programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel prossimo match delle ATP Finals. L’appuntamento è per martedì 14 novembre (verosimilmente nella sessione serale, alle ore 21.00) sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. Il tennista italiano ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in due set (6-4, 6-4) e se la dovrà vedere con il fuoriclasse serbo, che ha avuto la meglio sul danese Holger Rune soltanto al terzo set e dopo due tie-break giocati nelle due frazioni iniziali.

L’altoatesino cercherà la grande impresa contro il numero 1 al mondo, sostenuto dal pubblico che gremirà l’impianto nel capoluogo piemontese. Il numero 4 del ranking ATP ha perso i tre precedenti disputati contro il fuoriclasse balcanico: sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, quarto di finale a Wimbledon nel 2022 (al quinto set, dopo essere stato in vantaggio per 2-0) e in semifinale a Wimbledon nel 2023 (secco 6-3, 6-4, 7-6).

I due giocatori si trovano al comando della classifica del gruppo verde e una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, mentre una sconfitta obbligherebbe a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata (Sinner contro Rune, Djokovic contro Tsitsipas: entrambi gli incontri sono previsti per giovedì 16 novembre).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS

Martedì 14 febbraio

Ore 21.00* Novak Djokovic vs Jannik Sinner – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

*= orario da confermare

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse