Sci di fondo: le nazionali italiane Mi-Co in raduno a Davos, i convocati

I primi appuntamenti della stagione invernale si avvicinano: la Coppa del Mondo di sci di fondo è alle porte e gli azzurri si stanno preparando per arrivare al top.

Le nazionali Milano-Cortina 2026, quei fondisti che puntano soprattutto ai Giochi casalinghi, sono in raduno dal 7 al 19 novembre in quel di Davos in Svizzera.

I convocati al maschile: Mikael Abram, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Riccardo Bernardi, Fabrizio Poli.

Le donne convocate: Nicole Monsorno, Federica Cassol, Martina Di Centa, Elisa Gallo, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri, Cristina Pittin, Sara Hutter, Martina Bellini, Martin Coradazzi, Giandomenico Salvadori e Maria Eugenia Boccardi.

Foto: FISI/Pentaphoto