Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Voglio chiudere ancora sul podio nella generale”

Da domani comincerà la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’esordio stagionale sarà in Finlandia a Ruka ed in casa Italia tutta l’attesa è soprattutto per Federico Pellegrino. L’aostano cercherà di essere subito grande protagonista fin dalla sprint in tecnica classica, mentre nel weekend potrebbe dire la sua anche nella 20km in tecnica libera.

Ovviamente l’attenzione del leader squadra azzurra è tutta sulla sprint di domani, dove potrebbe giocarsi subito il primo podio della stagione. Inoltre non ci sarà nemmeno Simone Mocellini, che è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione per la frattura allo scafoide.

Queste le dichiarazioni di Pellegrino alla vigilia: “La pista bene o male è sempre la medesima e la conosciamo molto bene. E’ leggermente nevicato nella notte e la temperatura è salita di qualche grado rispetto ai -17° dei gironi scorsi, ci aspettiamo neve compatta per le gare”.

Sulle aspettative della propria stagione, considerando che nella scorsa Pellegrino aveva concluso terzo nella generale: “Ho voglia di misurarmi con gli altri e soprattutto con me stesso. L’inizio della stagione è sempre delicato, perchè gli atleti nordici devono confermare di essersi guadagnati il posto e mostreranno una forma già avanzata. Sarà interessante vedere il nostro livello e capire gli eventuali margini di miglioramento per le prossime settimane. Senza Olimpiadi nè Mondiali, la Coppa del mondo diventerà l’obiettivo di tutti e rivestirà un’importanza ancora maggiore, pure io vorrei difendere al massimo delle mie possibilità il terzo posto nella classifica generale della passata stagione, pensare di ripeterlo forse è fin troppo, però ce la metterò tutta per dare il meglio nel maggior numero di gare possibili”.

FOTO: Fisi/Pentaphoto