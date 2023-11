Sci di fondo: Ebba Andersson conquista la 10 km di Ruka, Caterina Ganz 28a

In archivio la prima 10 km a tecnica classica di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2023-2024. A Ruka, l’odierna partenza a intervalli è un discorso per buona misura svedese, in ragione del successo di Ebba Andersson che bagna in maniera eccellente il suo sabato. 26’46″7 il suo tempo finale, che le permette di resistere al feroce ritmo imposto dall’americana Rosie Brennan, alla fine staccata di 4’9.

Chiude al terzo posto Frida Karlsson con un ritardo di 9″9; a completare la festa svedese ci pensa un’ottima Moa Ilar, quarta a 22″2. In quota Germania arriva la top 5 per Katharina Hennig, in grado di ben disimpegnarsi con un ritardo di 31″6.

È appena 1″1 quello che ha di vantaggio sulla connazionale Victoria Carl, per un comunque buon via in chiave tedesca. Settima a 36″ la prima delle padrone di casa, Kerttu Niskanen. Partono per certa misura lente le norvegesi: in top ten Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng, rispettivamente a 38″2 e 45″. In mezzo c’è ancora Svezia con Linn Svahn in buona forma e a 42″1.

Il capitolo Italia lo apre Caterina Ganz, che termina al 28° posto con un divario di 1’34″8. Più lontane le altre azzurre: 37° posto per Francesca Franchi a 2’01″8, mentre per Anna Comarella il distacco di 2’24″6 determina il 43°.

Foto: LaPresse