Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2023: Federico Pellegrino supera le qualificazioni della sprint tc. Fuori Barp, Graz e De Fabiani

Lo sci di fondo ha visto aprirsi la stagione dedicata alla Coppa del Mondo 2023-2024: il circuito maggiore ha inaugurato la tappa di Ruka, in Finlandia, dove sono in programma le sprint in tecnica classica. Nelle qualificazioni maschili uno solo dei quattro azzurri in gara è avanzato alla fase finale: si tratta di Federico Pellegrino, 25°. Fuori Elia Barp, 33°, Davide Graz, 35°, e Francesco De Fabiani, 52°.

Il miglior tempo tra gli 87 atleti iscritti lo fa segnare lo svedese Marcus Grate in 2’38″15, il quale precede il norvegese Erik Valnes, secondo in 2’38″80, a 0″65, ed il padrone di casa finlandese Emil Liekari, terzo in 2’39″64, a 1″49. Quarto il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo in 2’40″16, a 2″01, quinto l’elvetico Valerio Grond in 2’40″28, a 2″13.

Sesta posizione per il padrone di casa finlandese Joni Maki in 2’40″36, a 2″21, settimo il norvegese Matz William Jenssen in 2’40″57, a 2″42, davanti agli statunitensi Ben Ogden, ottavo in 2’40″93, a 2″78, e James Clinton Schoonmaker, nono in 2’41″07, a 2″92. Decima posizione per il norvegese Harald Oestberg Amundsen in 2’41″12, a 2″97, davanti al connazionale Paal Golberg, undicesimo in 2’41″15, a 3″00.

L’unico azzurro a superare il turno è Federico Pellegrino, che completa gli 1.4 km del tracciato in 2’42″94, a 4″79, chiudendo in 25ma posizione. Fuori dai 30, invece, Elia Barp, 33° in 2’44″18, a 6″03, Davide Graz, 35° in 2’44″34, a 6″19, e Francesco De Fabiani, 52° in 2’45″91, a 7″76.

