Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2023: Caterina Ganz è 28ma nelle qualificazioni della sprint tc

La sprint in tecnica classica di Ruka, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, ha visto andare in archivio le qualificazioni femminili: al via 55 atlete da 15 Paesi, e passa il turno l’unica azzurra iscritta, Caterina Ganz, che si classifica 28ma.

A svettare è la padrona di casa finlandese Jasmi Joensuu, che completa il tracciato lungo 1.4 km in 3’04″24, battendo per appena 0″09 la svedese Jonna Sundling, seconda in 3’04″33, mentre completa il podio l’altra svedese Emma Ribom, terza in 3’06″28, a 2″14.

Quarta piazza per un’altra svedese, Frida Karlsson, in 3’06″60, a 2″36, quinta la padrona di casa finlandese Tiia Olkkonen in 3’06″82, a 2″58, che precede la connazionale Amanda Saari, sesta in 3’07″26, a 3″02. Settima posizione per la norvegese Ane Appelkvist Stenseth in 3’07″72, a 3″48.

In casa Italia passa il turno l’unica azzurra al via: Caterina Ganz chiude al 28° posto in 3’12″55, staccata di 8″31. Restano fuori dalle 30 che si qualificano alla fase finale la tedesca Laura Gimmler, 31ma in 3’13″21, a 8″97, eliminata per appena 0″02, e la svedese Maja Dahlqvist, 34ma in 3’13″76, a 9″52.

Foto: FISI/Pentaphoto