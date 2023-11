Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise sfiorano ila vetta nello short dell’NHK Trophy. Quarti Ghilardi-Ambrosini

Lucrezia-Beccari e Matteo Guarise sfiorano il primo posto nello short program dell’NHK Trophy 2023, ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Il team di nuova formazione, invitato per l’evento in corso d’opera, ha preceduto per un pugno di centesimi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, saliti in cattedra la scorsa settimana in Finlandia.

Gli atleti seguiti da Luca Demattè hanno confermato la loro grande confidenza con il segmento breve, confezionando una prova da 66.77 (36.42, 30.35) contrassegnata dall’esecuzione di un ottimo triplo twist (livello 4), del triplo toeloop in parallelo e del triplo rittberger lanciato. Bene poi il sollevamento del gruppo 3 e la spirale, entrambi di livello 4. Di livello 3 invece la sequenza di passi e la trottola d’insieme. Per Lucrezia e Matteo l’importante sarà tenere botta in vista del free per mettere in cassaforte un prezioso piazzamento in top 3.

Quasi speculare la performance dei teutonici, i quali hanno raccolto 67.23 (36.68, 30.55) avendo la meglio anche nelle componenti del programma. Ma restano in corsa anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, in quarta posizione dopo essere traditi dal triplo salchow in parallelo, eseguito in modo problematico e corto di rotazione.

Con il punteggio di 62.98 (32.58, 30.40) gli azzurri nel libero andranno a caccia del podio, cercando di scalzare gli australiani Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos Moore, terzi con 64.61 (35.12, 29.49). Al momento, ogni scenario in ottica Finale di Pechino è aperto, anche se la situazione creatasi nelle coppie è oltremodo complicata.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse