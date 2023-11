Curling femminile, l’Italia infila la sesta! Battuta anche la Norvegia: semifinale sicura agli Europei!

Adesso è certo. La Nazionale italiana di curling femminile si è qualificata alla semifinale dei Campionati Europei 2023, rassegna in scena questa settimana ad Aberdeen, in Scozia. La matematica è arrivata dopo la sesta vittoria consecutiva messa a referto dalle azzurre, abili a regolare la Norvegia per 7-5 sfruttando anche il successo della Svizzera ai danni della Scozia.

Un risultato da capogiro per la squadra guidata da Stefania Constantini che, dopo l’avvio complicato contro la Germania, ha incasellato soltanto risultati positivi, superando le nordiche a seguito un match non particolarmente semplice.

Dopo una prima mano annullata, le azzurre marcano due punti nel secondo end sfruttando due ottimi rilasci della skip che, dopo una bocciata e una contro bocciata, piazza la seconda stone a punto scappando sul 2-0. La Norvegia però non si scompone, approfitta di una piccola imprecisione di Mathis e riacciuffa le nostre ragazze.

Una chirurgica Constantini poi, giunta alla quarta ripresa, porta in dote altri due punti, sfruttando nel miglior modo possibile una indecisione di Skaslien. Stavolta però le norvegesi non riescono ad architettare una manovra vincente, trovandosi davanti ad una fitta rete di pietre che ostruiscono il passaggio consentendo solo la raccolta di un punto.

A metà gara l’Italia riesce ad aumentare il vantaggio di un’unità, vedendosi poi nuovamente raggiunta nel sesto round, grazie a un doppio punto trovato con ambizione da Skaslien. Con il parziale di 5-5 la disputa prende una piega strana, con una tensione palpabile che poteva giocare brutti scherzi alle azzurre. Ma la maturità del team nostrano si palesa nel penultimo atto, quando dopo un end terminato con un nulla di fatto Stefania Constantini fa scivolare sul ghiaccio una bocciata da antologia segnando due punti e andando sul +2 a un solo turno dalla fine.

A quel punto serviva solo gestire il vantaggio, limitando più possibile le mosse disperate della Norvegia che, malgrado i tentativi del caso, non può che accontentarsi di un solo timbro, cedendo il passo alla superiorità di un‘Italia autrice di una partita nervosa, sporca e cattiva, ma capace di lottare pietra dopo pietra per raggiungere il risultato finale.

Con l’obiettivo ormai in tasca adesso il team tricolore dovrà sfidare la Svezia e la Svizzera in due test fondamentali in vista della fase ad eliminazione.

Foto: LaPresse