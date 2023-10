Sci di fondo, Jessie Diggins si da’ al biathlon… per un giorno. La notizia è che sarà della partita durante l’inverno

Jessica Diggins si è data al biathlon. Solo per un giorno però, a differenza di altre colleghe dello sci di fondo che, a un certo punto della loro carriera, hanno deciso di imbracciare la carabina. La “seconda vita” di Denise Herrmann-Wick è appena terminata; quella di Anamarija Lampic è ancora tutta da scoprire; quella della statunitense difficilmente diventerà realtà. Però, nel frattempo, la trentaduenne del Minnesota si è divertita a sparare ai bersagli.

Lo ha rivelato lei stessa tramite un paio di storie su Instagram. Nel weekend l’americana ha partecipato allo Schützenski Festival, una serie di gare di skiroll e skiroll biathlon disputatesi a Soldier Hollow, nello Utah. Lei, ovviamente, si è cimentata nella competizione senza armi. Però, di tanto in tanto, quando si fa trenta tanto vale fare trentuno. Data la concomitanza fra le due discipline, la Campionessa del Mondo in carica della 10 km si è tolta lo sfizio di tirare qualche colpo al poligono.

Faceto a parte, la vera notizia è rappresentata dal fatto che Diggins sarà al via della stagione 2023-24. Girava voce che potesse prendersi un anno sabbatico. D’altronde, il primo appuntamento con medaglie in palio all’orizzonte è rappresentato dai Mondiali del 2025 e la Sfera di cristallo è già nella bacheca di Jessie. Quindi, perché non tirare il fiato in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026?

La ragione l’ha spiegata lei stessa proprio su Instagram: “A essere onesta, a luglio non ero certa di voler essere in pista quest’inverno. Sono una persona solare, ma nella mia testa non c’è sempre stato il sereno quest’estate. Oggi ero piuttosto nervosa, perché non avevo certezze sulle sensazioni che avrei provato. Certo, ero felice di ritrovare la squadra, ma non avevo idea di cosa avrei provato in gara. Ho provato gioia nel faticare duramente. Il tifo e i sorrisi di tante persone mi hanno riempito l’anima. Grazie a tutti, adesso è il momento di restare concentrata e continuare a lavorare duramente”.

Insomma, Diggins ci sarà anche nel 2023-24. Una sua assenza sarebbe stata una sciagura per lo sci di fondo femminile, sempre più povero di personaggi e di temi. Perdere un’atleta così forte, sul piano sportivo e mediatico, avrebbe rappresentato l’ennesimo duro colpo a una disciplina già in forte crisi.

Foto: Instagram Jessie Diggins