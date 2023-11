Sci di fondo: bene Graz, Pellegrino, Barp e Ganz nelle gare in Finlandia verso la Coppa del Mondo

Si sono disputate in questo fine settimana alcune gare FIS a Muonio/Olos, in Finlandia, con un’importante presenza italiana sia al maschile che al femminile. Presenti anche i big delle varie specialità con la Coppa del Mondo in avvicinamento e al via tra due settimane nemmeno.

In particolare, nella 10 km a tecnica libera femminile, settimo posto per Caterina Ganz che chiude a un minuto dalla tedesca Victoria Carl, vincitrice in 25’34″1. Nona a 1’06” Francesca Franchi e al 34° posto Anna Comarella nella gara che vede sul podio anche la slovena Eva Ruvec e l’USA Sophia Laukli.

Per quel che riguarda gli uomini, invece, molto bene Davide Graz, terzo a 5″7 dal tedesco Friedrich Moch (22’55″5), che fa doppietta con Anian Sossau (+3″9). Quinto a 8″6 Federico Pellegrino, ottavo Elia Barp a 17″1 e undicesimo Simone Daprà a 33″5. Ancora, diciottesimo a 41″7 Paolo Ventura, mentre Francesco De Fabiani non si è presentato alla partenza.

Segnali importanti, in sostanza, anche se va rimarcato come soprattutto la Norvegia abbia dovuto incassare un impressionante numero di defezioni. A colpire, inevitabilmente, è stato il Covid-19, che ha messo KO diversi protagonisti tra cui anche Klaebo (che, nel frattempo, ha risolto, ma non troppo, i problemi con la sua stessa federazione).

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto