Sci di fondo, Caterina Ganz terza nella 10 km tc FIS ad Olos, nono Federico Pellegrino

La gara FIS di sci di fondo andata in scena ad Olos, in Finlandia, una 10 km tc, sorride ai colori azzurri, con il terzo posto di Caterina Ganz nella prova femminile, mentre Federico Pellegrino termina nono in quella maschile. Chiudono invece al 12° posto sia Francesca Franchi che Francesco De Fabiani.

Nella gara femminile vince la tedesca Katharina Hennig, che si impone in 28’48″9, davanti alla connazionale Laura Gimmler, seconda a 41″3, ed all’azzurra Caterina Ganz, terza a 42″4, con l’italiana che si ferma a 1″1 dalla piazza d’onore. In casa Italia si registrano anche il 12° posto di Francesca Franchi a 1’37″1, e la 22ma posizione di Anna Comarella a 2’54″6.

Nella gara maschile arriva il successo del padrone di casa finlandese Iivo Niskanen, vittorioso in 24’54″4, il quale va a precedere i norvegesi Mattis Stenshagen, secondo a 24″2, e Martin Nyenget, terzo a 25″4. Nono posto per Federico Pellegrino a 52″4, mentre Francesco De Fabiani si classifica in 12ma posizione a 59″2. Ventesima piazza per Davide Graz a 1’15″5, 29° posto per Simone Daprà a 1’38″0, 32ma posizione per Paolo Ventura a 1’47″5.

Foto: FISI/Pentaphoto