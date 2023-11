Sci alpino, risultati prima prova Zermatt-Cervinia: l’Italia scopre Benjamin Jacques Alliod, è 2° dietro Striedinger!

L’austriaco Otmar Striedinger ha chiuso al comando la prima prova della discesa libera di Zermatt/Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Gran Becca”, lo sciatore nativo di Villach ha chiuso il suo allenamento con il tempo di 2:05.93, quindi alle sue spalle troviamo tanta Italia. Secondo, infatti, il nostro Benjamin Jacques Alliod (pettorale 68) con un distacco di 32 centesimi, terzo lo svizzero Niels Hintermann a 37, mentre è quarto un altro azzurro, Florian Schieder a 85.

Quinta posizione per il cileno Henrik Von Appen con un distacco di 99 centesimi, sesta per il finlandese Elian Lehto a 1.11, mentre è settimo lo statunitense Sam Morse a 1.15. Chiude all’ottavo posto lo svizzero Stefan Rogentin a 1.19, quindi nono il nostro Mattia Casse a 1.20, decimo il canadese James Crawford a 1.29, mentre chiude 11° il francese Blaise Giezendanner a 1.35.

Come spesso accade, specialmente nella prima prova di una discesa, i “big” preferiscono non forzare troppo per evitare rischi eccessivi. Si ferma in 16a posizione, per esempio, Marco Odermatt a 1.61 dalla vetta, quindi 22° il nostro Dominik Paris a 1.85, mentre è 25° Aleksander Aamodt Kilde, 23° a 2.17.

Gli altri italiani: chiude in 42a posizione Giovanni Borsotti a 3.04, davanti a Guglielmo Bosca 43° a 3.06 da Striedinger. 52° Pietro Zazzi a 3.37, 60° Nicolò Molteni a 3.65, 62° Giovanni Franzoni a 3.74, infine è 68° Christof Innerhofer a 4.20.

Foto: LaPresse