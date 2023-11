Quando le prossime gare di sci alpino: orari Zermatt-Cervinia e Levi, dove vederle in tv e streaming. C’è Paris

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino tornerà nel weekend dell’11-12 novembre con un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. La stagione della neve entrerà nel vivo dopo l’antipasto di Soelden, dove tra l’altro soltanto la gara femminile si era conclusa mentre quella maschile era stata cancellata per vento. Si ripartirà a Zermatt/Cervinia con due discese libere maschili e a Levi con due slalom femminili.

Gli uomini saranno dunque impegnati sul ghiacciaio con la prova veloce, durante la quale si valicherà il confine tra Svizzera e Italia: Dominik Paris prova a tornare in auge e a ottenere un risultato degno di nota nella prima gara stagionale in discesa libera, finalmente si riuscirà a disputare questo Opening dopo la cancellazione dell’anno scorso. Le donne andranno invece in Finlandia per due gare tecniche tra i pali stretti, dove il Bel Paese farà fatica a ottenere un risultato degno di nota.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi di Zermatt/Cervinia saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1, mentre le prove di Levi saranno visibili in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME GARE SCI ALPINO

Sabato 11 novembre

Ore 10.00 Slalom femminile a Levi, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.00 Slalom femminile a Levi, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Domenica 12 novembre

Ore 10.00 Slalom femminile a Levi, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.00 Slalom femminile a Levi, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

COME VEDERE LE PROSSIME GARE DI SCI ALPINO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per le gare di Zermatt/Cervinia, gratis e in chiaro; RaiSportHD per ler gare di Levi, gratis e in chiaro; Eurosport 1 per tutte le gare, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse