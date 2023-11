Sci alpino, Dominik Paris giudica la pista di Cervinia: “Un po’ lenta, se sbagli perdi tanto”

Lo sci alpino si appresta a salutare l’inizio della stagione della velocità: dopo l’opening di Soelden al femminile e la cancellazione della gara al maschile per il vento, si vola a Zermatt-Cervinia per due discese libere in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. Sarà la prima volta di una pista transfrontaliera nella storia della Coppa del mondo di sci alpino: tracciato incastonato tra Svizzera e Italia.

Oggi è andata in scena la prima delle tre giornate di prove e Dominik Paris ha concluso in 22a posizione in una classifica che vede a sorpresa in seconda piazza l’azzurro Benjamin Jacques Alliod. Queste le parole di Paris dopo questo primo assaggio della nuova pista: “E’ difficile per tutti capire bene una pista che dobbiamo ancora studiare. La prima prova comunque è fatta, c’è qualche saltino abbastanza carino. Nel primo tratto si ghiaccia un po’, e la neve molto fredda ed è lenta, non c’è molta velocità in generale“.

“E’ abbastanza facile da sciare. Se non fai tanto bene perdi subito tanto. Nella parte centrale ci sono onde ed è facile sbagliare. Tanti hanno saltato una porta, per questo hanno avuto più velocità. Nella parte finale è un po’ piatta, i salti forse avrebbero dovuto lanciare un po’ di più. Comunque, come prime sensazioni, la pista va bene così”.

