Sci alpino, risultati e classifica prova Zermatt-Cervinia: Sofia Goggia sesta, si rivede Nicol Delago

L’austriaca Christina Ager chiude al comando l’odierna prova cronometrata della discesa libera femminile sulle nevi di Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia), in vista delle due gare del fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

In casa Italia delle 13 azzurre iscritte partono in 12, con Roberta Melesi che non si presenta al cancelletto: la migliore è Sofia Goggia, sesta, mentre Nicol Delago è nona. Federica Brignone chiude sedicesima, mentre Vicky Bernardi risulta 19ma, poco davanti a Teresa Runggaldier, 22ma.

Chiude al 27° posto Laura Pirovano, davanti a Nadia Delago, 29ma, ed Elena Dolmen, 31ma. Poco più indietro Marta Bassino, 33ma, ed Elena Curtoni, 37ma, mentre sono più staccate Monica Zanoner, 53ma, e Karoline Pichler, 54ma. L’Italia avrà a disposizione 9 pettorali per ciascuna delle due discese.

CLASSIFICA PROVA CRONOMETRATA ZERMATT-CERVINIA

1 23 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:35.81 Atomic

2 51 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT 1:36.05 0.24 7.27 Atomic

3 7 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:36.58 0.77 23.20 Rossignol

4 27 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:36.67 0.86 25.89 Head

5 15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:36.74 0.93 27.97 Head

6 28 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:37.08 1.27 38.07 Head

6 9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:37.08 1.27 38.07 Atomic

8 29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:37.16 1.35 40.43 Head

9 24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:37.27 1.46 43.68 Atomic

10 3 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:37.32 1.51 45.15 Head

11 21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:37.43 1.62 48.39 Salomon

12 39 56519 WECHNER Lena 2000 AUT 1:37.46 1.65 49.27 Atomic

13* 4 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:37.66 1.85 55.12 Atomic

14 52 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT 1:37.83 2.02 60.09 Head

14 11 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:37.83 2.02 60.09 Head

16 17 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:37.85 2.04 60.67 Rossignol

17 30 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:37.87 2.06 61.25 Head

18* 48 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT 1:38.07 2.26 67.06 Head

19 56 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA 1:38.08 2.27 67.35 Nordica

20 37 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:38.18 2.37 70.25 Head

21 10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:38.26 2.45 72.56 Kaestle

22 55 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:38.28 2.47 73.13 Head

23 49 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA 1:38.46 2.65 78.32 Head

24 26 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:38.47 2.66 78.61 Head

25 8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:38.54 2.73 80.62 Atomic

26 31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:38.56 2.75 81.19 Head

27 57 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT 1:38.62 2.81 82.92 Atomic

27 5 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:38.62 2.81 82.92 Head

29 25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:38.69 2.88 84.92 Atomic

30 16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:38.74 2.93 86.35 Atomic

31 50 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA 1:38.79 2.98 87.78 Salomon

32 35 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:38.82 3.01 88.64 Rossignol

33 22 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:38.86 3.05 89.78 Salomon

34 19 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:38.90 3.09 90.92 Dynastar

35 12 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:38.92 3.11 91.49 Kaestle

36 45 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:39.05 3.24 95.19 Rossignol

37 13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:39.18 3.37 98.88 Head

38 32 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:39.31 3.50 102.56 Salomon

39* 2 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:39.43 3.62 105.95 Head

40 18 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:39.58 3.77 110.17 Head

41* 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:39.74 3.93 114.66 Head

42 34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:39.75 3.94 114.94 Atomic

43 14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:39.86 4.05 118.02 Kaestle

44 47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:39.95 4.14 120.53 Atomic

45 20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:40.16 4.35 126.38 Head

46 42 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI 1:40.18 4.37 126.94 Stoeckli

47 44 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA 1:40.19 4.38 127.22 Salomon

48 1 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:40.24 4.43 128.60 Atomic

49 43 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:40.36 4.55 131.93 Stoeckli

50 33 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR 1:40.40 4.59 133.04 Head

51* 38 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:40.58 4.77 138.01 Atomic

52 54 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER 1:40.60 4.79 138.56 Kaestle

53 41 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA 1:40.95 5.14 148.17 Head

54 60 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:41.05 5.24 150.90 Head

55 53 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:41.06 5.25 151.17 Fischer

56 40 516519 SUTER Juliana 1998 SUI 1:41.11 5.30 152.54 Atomic

57 63 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:41.65 5.84 167.19 Kaestle

58 59 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:41.78 5.97 170.69 Kaestle

59 36 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:42.28 6.47 184.08 Atomic

60 64 155848 NOVA Tereza 1998 CZE 1:43.01 7.20 203.40

60* 46 25210 MORENO Cande 2000 AND 1:43.01 7.20 203.40 Head

62 66 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI 1:43.54 7.73 217.25

63 58 206838 KAPFER Nadine 2000 GER 1:43.59 7.78 218.55 Salomon

64* 65 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL 1:44.01 8.20 229.42

65 61 107583 REMME Roni 1996 GER 1:51.19 15.38 402.52 Kaestle

NON PARTITA

62 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

Foto: LaPresse