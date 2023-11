Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Ruka e Lillehammer

Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per le prime due tappe della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2023-2024, in programma a Ruka, in Finlandia, da venerdì 24 a domenica 26 novembre ed a Lillehammer, in Norvegia, dall’1 al 3 dicembre.

Il direttore tecnico dell’Italia, Ivo Pertile, ha convocato per entrambe le tappe quattro atleti, ovvero Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam ed Andrea Campregher, i quali saranno seguiti dagli allenatori Jakub Jiroutek e Michael Lunardi.

Il calendario della prima tappa di Ruka, in Finlandia, prevede venerdì 24 novembre le qualificazioni dal trampolino HS142, seguite sabato 25 e domenica 26 dalle due gare, mentre a Lillehammer in Norvegia, il programma sarà il medesimo, anche se si salterà dal trampolino HS98.

Foto: LaPresse