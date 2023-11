Sci alpino, raduno a Livigno per la squadra italiana di slalom maschile. Mirino puntato sulla Val d’Isere

Dopo il debutto stagionale andato in scena sabato scorso a Gurgl, la Nazionale italiana maschile di slalom speciale guarda avanti e mette nel mirino la seconda prova della Coppa del Mondo 2023-2024 in programma in Val d’Isere domenica 10 dicembre con l’obiettivo di salire di colpi e avvicinare le posizioni di vertice con uno o più atleti.

Il direttore tecnico Max Carca ha organizzato un raduno di quattro giorni a Livigno, da venerdì 24 a lunedì 27 novembre, in preparazione della prossima gara del circuito maggiore in Francia. Convocati per l’occasione Giuliano Razzoli, Corrado Barbera, Matteo Canins, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi, Matteo Bendotti, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger.

Questi ultimi due sono gli unici ad aver superato il taglio nella prima manche della competizione inaugurale dell’inverno a Gurgl, mentre gli altri azzurri hanno mancato la zona punti. Kastlunger si è poi reso protagonista di un’ottima rimonta dal 23° al 13° posto, mentre Vinatzer ha commesso troppi errori sprofondando in 26ma posizione.

Foto: Lapresse