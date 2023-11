Sci alpino, niente discesa anche oggi a Cervinia. 8 gare su 8 cancellate in due anni

Dopo la cancellazione delle due discese maschili, salta anche lo speed opening femminile previsto a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia) con il weekend riservato alle gare transfrontaliere della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

Bilancio davvero magro in due anni: nella scorsa stagione, con le gare previste tra il 26-30 ottobre ed il 2-6 novembre 2022, il programma venne interamente cancellato, mentre in questa annata, con lo spostamento di due settimane e le gare in programma tra 8-12 e 15-19 novembre, si sono svolte solamente due prove cronometrate, una maschile ed una femminile.

Sia gli uomini che le donne, dunque, quest’anno erano riusciti a portare a conclusione almeno una prova, necessaria per poi disputare le gare, ma ancora una volta le discese non si sono disputate. In due anni delle otto discese libere previste, quattro maschili ed altrettante femminili, non ne è andata in scena neppure una.

La discesa libera in programma quest’oggi, infatti, inizialmente prevista alle 11.45, è stata dapprima spostata alle ore 12.00, poi alle ore 12.30, nella speranza di riuscire a partire, ma le forti raffiche di vento non hanno lasciato scampo agli organizzatori, che hanno dovuto cancellare la gara.

Foto: LaPresse