Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024: tre austriaci davanti a tutti, Kastlunger miglior azzurro

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

1 FELLER Manuel AUT 100

2 SCHWARZ Marco AUT 80

3 MATT Michael AUT 60

4 RYDING Dave GBR 50

5 YULE Daniel SUI 45

6 HAUGAN Timon NOR 40

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36

8 GSTREIN Fabio AUT 32

9 STRASSER Linus GER 29

10 POPOV Albert BUL 26

11 JAKOBSEN Kristoffer SWE 24

12 NOEL Clement FRA 22

13 KASTLUNGER Tobias ITA 20

14 ZUBCIC Filip CRO 18

15 HOLZMANN Sebastian GER 16

16 MAJOR Billy GBR 15

17 RASCHNER Dominik AUT 14

18 STEEN OLSEN Alexander NOR 13

19 ROCHAT Marc SUI 12

20 AERNI Luca SUI 11

20 NEF Tanguy SUI 11

22 KOLEGA Samuel CRO 9

22 ZENHAEUSERN Ramon SUI 9

24 DEL CAMPO Juan ESP 7

25 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 6

26 VINATZER Alex ITA 5

27 RUELAND Simon AUT 4

CLASSIFICA SLALOM

