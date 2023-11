Sci alpino, le convocate dell’Italia per le discese di Zermatt/Cervinia. Sofia Goggia all’arrembaggio

Gianluca Rulfi, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di sci alpino, ha diramato le convocazioni per le discese libere femminili di Zermatt/Cervinia, prove valide per la Coppa del Mondo, che andranno in scena nel weekend del 18-19 novembre. Nove azzurre avranno il diritto di presentarsi al cancelletto di partenza sul ghiacciaio al confine tra Svizzera e Italia, con la speranza che si possa effettivamente gareggiare dopo che le gare maschili dello scorso fine settimana sono state cancellate a causa della troppa neve. C’è grande attesa per lo Speed Opening del settore femminile, soprattutto perché scenderà in pista Sofia Goggia.

La reginetta assoluta della discesa libera andrà a caccia del colpaccio alla prima gara veloce della stagione. La fuoriclasse bergamasca, detentrice della Sfera di Cristallo di specialità, sarà indubbiamente tra le grandi favorite della vigilia e ha tutti i mezzi per fare sognare il proprio pubblico, sperando che davvero si riesca a sciare sulla Gran Becca (lo scorso anno l’evento venne cancellato per mancanza di neve). Vedremo all’opera anche altre specialiste di rango come Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nadia Delago e Nicol Delago.

Federica Brignone tornerà in scena dopo il secondo posto ottenuto nel gigante d’apertura a Soelden, ci sarà spazio anche per Marta Bassino, quinta sul ghiacciaio del Rettenbach. L’Italia avrà a disposizione nove posti, ma il DT ha convocato tredici ragazze: saranno le tre prove cronometrate ufficiali, previste tra il 15 e il 17 novembre (non è detto che si disputino tutte, ne servirà però almeno una per poter gareggiare nel weekend), a definire i quattro tagli. In gruppo ci sono anche Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi.

CONVOCATE ITALIA PER DISCESE ZERMATT/CERVINIA

Marta Bassino

Vicky Bernardi

Federica Brignone

Elena Curtoni

Elena Dolmen

Nadia Delago

Nicol Delago

Sofia Goggia

Roberta Melesi

Karoline Pichler

Laura Pirovano

Teresa Runggaldier

Monica Zanoner

