Sci alpino: la Gran Becca aspetta di mostrarsi alla Coppa del Mondo. Sofia Goggia punta subito alla vittoria

Maltempo permettendo, domani dovrebbe alzarsi finalmente il sipario sulla Gran Becca, la pista che collega Zermatt e Cervinia e che ospiterà questo fine settimana lo Speed Opening della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Purtroppo anche le donne hanno avuto le stesse vicissitudini che hanno colpito gli uomini la scorsa settimana. In questi giorni sono state cancellate due prove per via del vento e della nevicata ed anche le gare del weekend sono a rischio.

Essendo una pista totalmente nuova per il Circo Bianco non ci sono riferimenti sul passato. Il tracciato prevede grandi tratti di scorrimento, poche curve e velocissime. Si raggiungono davvero velocità elevate, anche se non manca qualche punto di pura tecnica con cambi di pendenza e salti.

In casa Italia c’è ovviamente grandissima attesa per Sofia Goggia, che è ovviamente tra le favorite per la vittoria. La bergamasca vuole cominciare al meglio una stagione nella quale va a caccia della quinta Coppa di specialità della carriera, la quarta consecutiva. Nell’unica prova Goggia si è conservata, ma il tracciato può decisamente adattarsi al massimo alla sue caratteristiche.

Le rivali più accreditate della campionessa sono soprattutto la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter. Il rischio che anche le condizioni del vento e del meteo possano decisamente influenzare la gara nel suo corso, con possibili sorprese al traguardo. Attenzione per esempio alla norvegese Kajsa Vichoff Lie, alla tedesca Kira Weidle, alle austriache Nina Ortlieb, Christine Scheyer e Christina Ager (vincitrice della prova) ed anche all’americana Breezy Johnson.

Tra le fila azzurre Nicol Delago può essere un’opzione decisamente vincente su questa pista, senza dimenticare anche Elena Curtoni, che nella passata stagione ha ottenuto risultati importanti. Ci proverà Federica Brignone, che cerca comunque punti importanti per la classifica generale.

Foto: LaPresse