Sci alpino, i convocati dell’Italia per gli allenamenti a Copper Mountain in vista delle gare di Beaver Creek

Mentre sabato 18 novembre a Gurgl, in Austria, si terrà il primo slalom speciale stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, gli azzurri delle specialità veloci sono partiti per gli Stati Uniti per allenarsi a Copper Mountain in vista delle gare di Beaver Creek.

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato dieci azzurri, che lavoreranno per dodici giorni a Copper Mountain, in modo da essere pronti per le due discese ed il super-G in calendario tra l’1 ed il 3 dicembre: lo staff tecnico sarà guidato da Lorenzo Galli.

Max Carca, invece, raggiungerà la squadra in vista delle gare di inizio dicembre: sono stati convocati Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder.

Foto: LaPresse