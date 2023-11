Ordine d’arrivo sci alpino, risultati gigante Killington 2023: top30 e distacchi. Vince Gut-Behrami, azzurre fuori dal podio

Il secondo slalom gigante femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino è andato in archivio oggi a Killington con un nuovo successo di Lara Gut-Behrami, grande protagonista di questa prima fase della stagione tra le porte larghe. La fuoriclasse svizzera completa dunque un fantastico back-to-back dopo il trionfo nell’opening di Sölden e si conferma una candidata alla Coppa di specialità e forse anche alla Sfera di Cristallo.

Salgono sul podio anche la rediviva neozelandese Alice Robinson, seconda a 0.62 dalla vincitrice (dopo aver chiuso davanti a tutte la prima manche), e la padrone di casa statunitense Mikaela Shiffrin, terza a 0.81 dalla vetta con due discese solide. Quarta piazza a 1.06 per la svedese Sara Hector, mentre la canadese Valerie Grenier ha conquistato un buon quinto posto.

Federica Brignone, la migliore delle azzurre, si è attestata in sesta posizione a 1.77 dalla testa e a quasi 1″ dalla top3, mentre Sofia Goggia può sorridere per un 9° posto (con il pettorale 31) che la riporta tra le prime 10 in gigante quasi tre anni dopo l’ultima volta. Grande delusione per Marta Bassino, uscita di scena nella seconda manche mentre era pienamente in corsa almeno per il podio. Miglior risultato in carriera nel circuito maggiore per Lara Colturi, 12ma rimontando 15 posizioni dopo la prima manche.

CLASSIFICA FINALE GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON

1 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 56.05 (3) 57.00 (3) 1:53.05 0.00 Head

2 9 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 55.97 (1) 57.70 (9) 1:53.67 0.62 5.54 Salomon

3 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 56.20 (5) 57.66 (8) 1:53.86 0.81 7.24 Atomic

4 1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 56.03 (2) 58.08 (15) 1:54.11 1.06 9.47 Head

5 4 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 56.51 (7) 57.98 (11) 1:54.49 1.44 12.87 Rossignol

6 6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 56.45 (6) 58.37 (20) 1:54.82 1.77 15.81 Rossignol

7 23 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 57.01 (9) 57.88 (10) 1:54.89 1.84 16.44 Rossignol

8 11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 57.66 (15) 57.29 (5) 1:54.95 1.90 16.97 Rossignol

9 31 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 57.54 (14) 57.46 (7) 1:55.00 1.95 17.42 Atomic

10 5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 56.91 (8) 58.12 (17) 1:55.03 1.98 17.69 Rossignol

11 20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 58.08 (24) 56.98 (1) 1:55.06 2.01 17.96 Rossignol

12 28 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 58.27 (27) 56.98 (1) 1:55.25 2.20 19.66 Blizzard

13 50 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 57.99 (22) 57.28 (4) 1:55.27 2.22 19.83 Rossignol

14 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 57.76 (18) 58.06 (13) 1:55.82 2.77 24.75 Salomon

15 14 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 58.45 (30) 57.41 (6) 1:55.86 2.81 25.10 Head

16 8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 57.87 (21) 58.06 (13) 1:55.93 2.88 25.73 Atomic

17 46 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 57.85 (20) 58.10 (16) 1:55.95 2.90 25.91 Atomic

17 13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 57.48 (13) 58.47 (24) 1:55.95 2.90 25.91 Head

19 37 6536392 HURT A.J. 2000 USA 57.27 (12) 58.79 (26) 1:56.06 3.01 26.89 Head

20 19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 57.84 (19) 58.31 (19) 1:56.15 3.10 27.70 Atomic

21 10 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 58.03 (23) 58.17 (18) 1:56.20 3.15 28.14 Salomon

22 34 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 57.05 (10) 59.20 (27) 1:56.25 3.20 28.59 Dynastar

23 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 58.36 (28) 58.04 (12) 1:56.40 3.35 29.93 Head

24 12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 57.66 (15) 58.76 (25) 1:56.42 3.37 30.11 Rossignol

25 27 516268 WILD Simone 1993 SUI 58.15 (26) 58.37 (20) 1:56.52 3.47 31.00 Fischer

26 18 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 58.13 (25) 58.40 (23) 1:56.53 3.48 31.09 Fischer

27 43 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 58.36 (28) 58.37 (20) 1:56.73 3.68 32.88 Dynastar

28 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 57.08 (11) 59.90 (29) 1:56.98 3.93 35.11 Atomic

29 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 57.66 (15) 59.43 (28) 1:57.09 4.04 36.09 Head

Non ha terminato la seconda manche

299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

Foto: Lapresse