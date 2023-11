Sci alpino, Aleksander Kilde vince la prima prova cronometrata a Beaver Creek. Quarto Mattia Casse

Sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, negli Stati Uniti, si è tenuta nella prima serata italiana la prima prova cronometrata delle tre in programma in vista delle discese libere maschili previste per venerdì e sabato prossimi (domenica chiusura con il Super G).

Il migliore è stato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, primo in 1’39″68, con 0″23 di vantaggio sul transalpino Cyprien Sarrazin: questi sono stati gli unici atleti a scendere sotto il muro dell’1’40”. Terza piazza per il tedesco Andreas Sander a 0″56, mentre ha chiuso al quarto posto il migliore degli azzurri, Mattia Casse, con il crono di 1’40″30, a 0″62 dalla vetta.

Quinta piazza per il canadese Cameron Alexander, a 0″65, mentre è sesto il norvegese Adrian Sejersted, a 0″67, ed infine è settimo il cileno Henrik von Appen, a 0″85. Si sale oltre il secondo di ritardo con i transalpini Nils Allegre, ottavo a 1″01, ed Alexis Pinturault, nono a 1″06, mentre completa la top ten il canadese James Crawford a 1″08.

Così gli altri italiani: 13° Guglielmo Bosca in 1’40″95, a 1″27, 16° Dominik Paris in 1’41″29, a 1″61, 28° Christof Innerhofer in 1’41″71, a 2″03, 32° Florian Schieder in 1’41″89, a 2″21, 39° Giovanni Franzoni in 1’42″17, a 2″49, 43° Pietro Zazzi in 1’42″22, a 2″54, 54° Giovanni Borsotti in 1’42″70, a 3″02, 66° Benjamin Jacques Alliod (con salto di porta) in 1’43″34, a 3″66, 76° Nicolò Molteni in 1’44″19, a 4″51.

