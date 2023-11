Scherma, spadisti azzurri al secondo posto. La Francia si prende la rivincita a Berna

A Berna vince la Francia. La squadra transalpina si prende una parziale rivincita sull’Italia, che aveva vinto lo scontro nella finale mondiale di Milano, nella prima tappa di Coppa del Mondo di spada maschile. I francesi si sono imposti sul quartetto azzurro (Davide Di Veroli, Gabriel Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara) con il punteggio di 41-37 al termine di una sfida molto combattuta e che si è decisa solamente all’ultimo assalto.

Sul gradino più basso del podio ci è poi salita l’Ungheria, che ha battuto nella finalina del terzo posto la Corea del Sud per 45-32. I magiari erano stati sconfitti proprio dagli azzurri in semifinale per 45-37, mentre gli asiatici si erano arresi ai francesi con il punteggio di 42-33.

Il cammino degli azzurri era iniziato ai sedicesimi di finale con il nettissimo successo su Macao per 45-12. L’Italia ha battuto poi agli ottavi l’Ucraina per 45-27 ed invece nei quarti di finale ha sconfitto l’Egitto per 36-32.

La qualificazione a Parigi era già nettamente al sicuro per la spada maschile azzurra. Sicuramente un quartetto che si presenterà tra un anno nella capitale francese con grandissime ambizioni e con l’obiettivo di una medaglia.

FOTO: Bizzi/Federscherma