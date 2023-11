Scherma, otto azzurri nel tabellone principale di fioretto maschile a Istanbul

Primo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di scherma che fa tappa ad Istanbul (Turchia) per quel che riguarda il settore maschile del fioretto. La pattuglia azzurra è foltissima, assente solo il Campione del Mondo in carica Tommaso Marini che sta recuperando dall’infortunio alla spalla. Oggi si sono disputate le qualificazioni per il tabellone principale, che per ranking vedeva già ammessi di diritto Alessio Foconi, Filippo Macchi e Daniele Garozzo.

Erano in nove gli altri fiorettisti guidati dal CT Stefano Cerioni che dovevano passare dalle forche caudine dei gironi eliminatori e dei turni preliminari. Dopo un’estenuante giornata di qualificazioni l’Italia avrà in totale otto alfieri nel tabellone principale individuale (5 promossi dalle qualificazioni). Dopo la fase a gruppi si sono qualificati direttamente Giorgio Avola ed Edoardo Luperi. I due rappresentati del Ticolore hanno spadroneggiato nei gironi di qualificazione, risultando gli unici due azzurri ad imporsi in tutti i sei assalti disputati chiudendo con due dei migliori differenziali tra stoccate portate e subite. Questo risultato gli ha permesso di non disputare i due turni di assalti preliminari ma di passare direttamente al tabellone principale.

Prestazione positiva nei gironi anche quella di Guillaume Bianchi e Davide Filippi, che hanno concluso il gruppo con cinque vittorie su sei assalti. Per i due azzurri l’unica sconfitta è arrivata rispettivamente per mano dei giapponesi Riki Oishi e Taro Nakamura; mentre gli altri cinque assalti sono stati vinti in maniera convincente. Nel proseguimento di questa giornata infinita Bianchi ha poi trovato sulla sua strada Fruhau Benjamin e Vladislav Zhuravlev, mentre Filippi Piotr Kaskow e David Sosnov; per entrambi due assalti superati brillantemente e pass per il tabellone principale incamerato. Passa le qualificazioni anche Giulio Lombardi che nei due round preliminari ha eliminato l’ucraino Danyil Hoida (15-6) e il britannico Kristjan Archer (15-8) dopo due assalti condotti con grande sagacia e maturità.

Eliminati purtroppo al primo turno preliminare dopo aver passato il girone Tommaso Martini e Francesco Ingargiola, che si sono arresi rispettivamente al nipponico Abe Yoshiki per 12-15 e al rappresentante di Hong Kong Lee Yat Long con il punteggio di 10-15. Infine sono due gli azzurri che si sono arresi all’ultimo passo prima di entrare al tabellone principale: Alessio Di Tommaso, che dopo un ottimo girone con cinque vittorie in sei incontri si è arreso al giapponese Ito Takumap per 8-15; e Damiano Di Veroli, uscito di scena nel match contro Oishi che in precedenza aveva già battuto Bianchi.

Foto: LaPresse