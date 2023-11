Scherma: a Legnano trionfa l’americana Guzzi Vincenti. Navarria e Traditi sfiorano il podio

La prima volta proprio in Italia per Margherita Guzzi Vincenti. La 33enne americana, ma di chiarissime origini italiane (è nata a Milano) ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo di spada femminile proprio a Legnano nel 43° Trofeo Carroccio. Un successo arrivato decisamente a sorpresa, sfruttando al meglio il buco nel tabellone dopo l’uscita di Nathalie Moellhausen, testa di serie numero uno, arrivando fino all’ultimo atto dove ha sconfitto la svizzera Pauline Brunner con il punteggio di 15-8.

Una vera e propria favola quella di Guzzi Vincenti, che in semifinale ha avuto la meglio dell’estone Katrina Lehis all’ultima stoccata per 8-7. Sul podio sale anche la polacca Aleksandra Jarecka, sconfitta in semifinale da Brunner con il punteggio di 15-11.

Mara Navarria si ferma ad una sola stoccata dal podio, sconfitta proprio da Guzzi Vincenti in un combattuto assalto per 10-9. Sfiora il podio anche Gaia Traditi, anche lei eliminata nei quarti di finale per mano dell’estone Lehis, che si è imposta sull’azzurra per 15-10.

Traditi aveva superato negli ottavi di finale nel derby azzurro Alberta Santuccio per 15-13. Una buona gara anche quella di Sara Maria Kowalczyk, anche lei uscita agli ottavi per mano della polacca Renata Knapik-Miazga (15-11), dopo che l’azzurra aveva battuto ai sedicesimi la francese Auriane Mallo-Breton per 15-14 all’ultima stoccata.

Sconfitta ai sedicesimi per Rossella Fiamingo, battuta per 15-9 dall’ucraina Kryvytska. Eliminazione al primo turno, invece, per Federica Isola, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Marta Ferrari, Roberta Marzani, Carola Maccagno, Emilia Rossatti, Alice Clerici e Beatrice Cagnin

