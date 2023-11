Scandicci-Maritza Plovdiv, Champions League volley femminile: programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 8 novembre è la data cerchiata con il circolino rosso dalla Savino del Bene Scandicci, giorno nel quale la formazione italiana farà il suo esordio nella CEV Champions League 2023/24 di pallavolo femminile contro Maritza Plovdiv. Le ragazze di Massimo Barbolini arrivano nella massima competizione europea dopo aver vinto nelle ultime due stagioni la CEV Challenge Cup e la CEV Cup con l’ambizione di provare a passare il turno e poi sognare. Si parte alle 20.00.

La Savino Del Bene Scandicci è inserita nel gruppo B di questa edizione della CEV Champions League di volley femminile. L’avversario più ostico nel girone per le azzurre è senza dubbio l’Eczacibasi Istanbul, squadra che l’anno scorso si è spinta fino alla finale della massima competizione europea (battuta poi dal VfikBank); qualificazione per la fase successiva che passerà probabilmente dalle sfide con Vasas Budapest e Maritza Plovidiv, anche se la compagine italiana è nettamente favorita per almeno la seconda piazza. Arriva a Scandicci per questo esordio europeo il Maritsa Plovdiv, squadra campione di Bulgaria che in questo avvio di stagione ha trovato tre vittorie in altrettanti incontri in campionato.

Scandicci-Plovdiv sarà visibile sarà visibile in tv streaming sulla piattaforma Euro Volley Tv previo abbonamento a pagamento. A Scandicci esordio importante per la Savino del Bene, che deve battere le campionesse di Bulgaria per fare un primo passo deciso verso la qualificazione alla fase successiva. Si parte alle 20.00 e noi di OA Sport vi offriremo la Diretta Live testuale.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 9 novembre

Ore 20.00 Savino del Bene Scandicci vs Maritza Plovdiv

CALENDARIO SCANDICCI-PLOVDIV, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta streaming: Euro Volley Tv, a pagamento

Diretta Live testuale: OA Sport

Photo LiveMedia/Sara Esposito