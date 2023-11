Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023. Le donne aprono con la loro ‘Classica Monumento’

La Coppa del Mondo femminile 2023-24 di salto con gli sci comincia con una settimana di ritardo rispetto alla controparte maschile. D’altronde, le donne non si sono mai azzardate ad affrontare il periglioso Rukatunturi di Kuusamo.

Dunque il sipario si alzerà nel fine settimana del 2 e 3 dicembre in quel di Lillehammer (Norvegia). Si torna all’antico, poiché la località scandinava ha sovente funto da atto inaugurale del massimo circuito rosa.

Va rimarcato come il programma del weekend preveda due gare su due trampolini differenti. Sabato le ragazze si cimenteranno sul piccolo, trasferendosi poi sul grande alla domenica. Niente di nuovo. Gli impianti sono fianco a fianco, pertanto si sfrutta l’opportunità di prepararli entrambi.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°1

Borgo: Lillehammer (Norvegia)

Struttura: Lysgårdbakken (HS98)

Competizioni ospitate: 13

Prima gara: 3 dicembre 2011

Ultima gara: 3 dicembre 2022

Borgo: Lillehammer (Norvegia)

Struttura: Lysgårdbakken (HS140)

Competizioni ospitate: 13

Prima gara: 3 dicembre 2017

Ultima gara: 15 marzo 2023

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI (NH)

2013 – TAKANASHI Sara (JPN)

2014 – ROGELJ Spela (SLO)

2015 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – LUNDBY Maren (NOR)

2017 – SCHMID Katharina (GER)

2018 – SEYFARTH Juliane (GER)

2018 – IAKOVLEVA Lidiia (RUS)

2021 – SCHMID Katharina (GER)

2022 – SCHMID Katharina (GER)

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI (LH)

2017 {Dic} – SCHMID Katharina (GER)

2018 {Dic} – SCHMID Katharina (GER)

2019 {Mar} – LUNDBY Maren (NOR)

2019 {Dic} – LUNDBY Maren (NOR)

2019 {Dic} – LUNDBY Maren (NOR)

2020 {Mar} – TAKANASHI Sara (JPN)

2020 {Mar} – LUNDBY Maren (NOR)

2021 {Dic} – KRAMER Marita (AUT)

2022 {Mar} – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 {Mar} – KRAMER Marita (AUT)

2022 {Dic} – OPSETH Silje (NOR)

2023 {Mar} – OPSETH Silje (NOR)

2023 {Mar} – SCHMID Katharina (GER)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

NORMAL HILL

7 (5-0-2) – TAKANASHI Sara [JPN]

5 (1-3-1) – LUNDBY Maren [NOR]

4 (3-1-0) – SCHMID Katharina [GER]

3 (0-2-1) – ITO Yuki [JPN]

2 (0-1-1) – KRAMER Marita [AUT]

1 (1-0-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (1-0-0) – IAKOVLEVA Lidiia [RUS]

1 (0-1-0) – VTIC Maja [SLO]

1 (0-1-0) – PINKELNIG Eva [AUT]

1 (0-0-1) – RUPPRECHT Anna [GER]

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]

1 (0-0-1) – KLINEC Ema [SLO]

1 (0-0-1) – BOGATAJ Ursa [SLO]

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

LARGE HILL

6 (4-2-0) – LUNDBY Maren [NOR]

5 (3-2-0) – SCHMID Katharina [GER]

5 (2-1-2) – OPSETH Silje [NOR]

4 (2-0-2) – TAKANASHI Sara [JPN]

4 (0-1-3) – PINKELNIG Eva [AUT]

3 (0-1-2) – KREUZER Chiara [AUT]

2 (2-0-0) – KRAMER Marita [AUT]

2 (0-2-0) – KRIZNAR Nika [SLO]

2 (0-0-2) – BOGATAJ Ursa [SLO]

1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine [NOR]

1 (0-1-0) – FREITAG Selina [GER]

1 (0-1-0) – LOUTITT Alexandria [CAN]

1 (0-0-1) – KLINEC Ema [SLO]

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

NORMAL HILL

10 (5-2-3) – GIAPPONE

9 (4-2-3) – GERMANIA

6 (1-3-2) – NORVEGIA

6 (0-4-2) – AUSTRIA

4 (1-1-2) – SLOVENIA

2 (1-1-0) – STATI UNITI

1 (1-0-0) – RUSSIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

LARGE HILL

12 (6-4-2) – NORVEGIA

10 (2-2-6) – AUSTRIA

7 (3-4-0) – GERMANIA

5 (0-2-3) – SLOVENIA

4 (2-0-2) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

(NH) Ingressi in zona punti: 6

(NH) Miglior risultato: 8a il 2 dicembre 2017

(LH) Ingressi in zona punti: 8

(LH) Miglior risultato: 9a il 3 dicembre 2017

MALSINER Jessica

(NH) Ingressi in zona punti: 1

(NH) Miglior risultato: 25a il 3 dicembre 2022

(LH) Ingressi in zona punti: 1

(LH) Miglior risultato: 23a il 4 dicembre 2022

Foto: La Presse