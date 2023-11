Rugby, Zebre Parma battute in casa per 29-54 dai Vodacom Bulls nella terza giornata dell’URC

Si devono consolare con il punto di bonus offensivo le Zebre Parma, battute in casa dalla formazione sudafricana dei Vodacom Bulls per 29-54 nel terzo turno dello United Rugby Championship 2023-2024: le Zebre, ancora a secco di vittorie, marcano 4 mete e salgono a quota 5, mentre i Bulls ne segnano 8, ovviamente ottengono a loro volta il bonus offensivo, e si portano momentaneamente in vetta con 11 punti.

Nel primo tempo le Zebre sbloccano il risultato all’8′ con la meta non trasformata di Bianchi, ma dopo il quarto d’ora salgono in cattedra gli ospiti, che in 10′ ribaltano la contesa: al 16′ ed al 26′ mete di van der Merwe, inframmezzate dalla marcatura di Petersen al 20′, con Goosen che trasforma tutte le segnature per il 5-21. Nel finale di frazione arriva la reazione delle Zebre, con Prisciantelli che al 29′ va in meta e converte, ed al 36′ con un piazzato riporta i padroni di casa sotto la distanza di break per il 15-21 con cui si va al riposo.

Nella ripresa i Bulls partono a tutta e trovano subito il punto di bonus offensivo grazie alla meta al 42′ di Williams trasformata da Goosen, che ripete poco dopo, quando va a convertire la marcatura messa a segno di Kriel al 50′. Sussulto d’orgoglio delle Zebre, che vanno in meta al 56′ con Gregory ed al 67′ con Pani, conquistando a loro volta il bonus offensivo, mentre le conversioni di Prisciantelli riportano la franchigia federale a -6, sul 29-35. Il finale, però, è tutto di marca sudafricana, con Kriel che va ancora in meta al 69′ ed al 78′ (nel secondo caso trasformazione di Smith) e Williams che si ripete al 74′ (conversione di Goosen) per il fin troppo severo 29-54 conclusivo.

