Rugby femminile, la “Meta dell’anno” è di Sofia Stefan! Premiata la marcatura contro l’Irlanda – VIDEO

Approda in Italia per la prima volta il premio “International Women’s Try of the Year“, ovvero il riconoscimento per la “Meta dell’anno” nel rugby femminile, assegnato ai World Rugby Awards 2023: ad essere premiata è la marcatura messa a segno da Sofia Stefan nel match contro l’Irlanda valido per il Sei Nazioni e giocata il 15 aprile 2023.

L’azione che ha portato alla meta dell’Italia è partita proprio da una mischia con introduzione da parte del mediano delle azzurre, che vanta 82 caps in Nazionale, per concludersi trionfalmente dopo un’azione corale che ha portato l’ovale a Beatrice Rigoni, la quale ha poi propiziato la marcatura di Stefan.

Per la seconda volta consecutiva l’Italia ottiene un premio ai World Rugby Awards: lo scorso anno toccò ad Ange Capuozzo, che ricevette il “Breakthrough Player of The Year“, ovvero il premio quale “Rivelazione dell’anno“.

VIDEO LA META DELL’ANNO DI SOFIA STEFAN

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini