Rugby: vittoria a domicilio per il Valorugby in casa del Mogliano per 35-32

Anticipo per la quarta giornata della Serie A Elite di rugby al maschile: vittoria di misura a domicilio per il Valorugby Emilia che si impone per 35-32 in casa del Mogliano.

Classifica ancora da delineare con diversi incontri ancora da disputare: domani va a completarsi questo turno, resta ancora al comando il Viadana.

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 4 novembre 2023 ore 14.30

Serie A Elite Maschile, IV giornata

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 32-35 (20-21)

Marcatori: p.t. 3′ cp. Ferrarin (3-0); 7′ cp. Ferrarin (6-0); 10′ m. Sangiorgi tr. Ferrarin (13-0); 14’ m. Renton tr. Newton (13-7); 24’ m. Sbrocco tr. Newton (13-14); 37′ m. Sangiorgi tr. Ferrarin (20-14); 40’ m. Schiabel F. tr. Newton (20-21); s.t. 43′ m. Lazzarin tr. Newton (20-28); 48′ m. Grant (25-28); 59′ m. Favre tr. Newton (25-35); 69′ m. Va’eno tr. Avaca G. (32-35)

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo (38′-48′ Pasqual), Passarella (20′ Douglas), Va’Eno (69′ Zanatta), Dal zilio; Ferrarin, Fabi (44′ Battara); Grant, Finotto (74′ Grassi), Marini; Baldino (Cap.), Brevigliero (64’ Carraro); Avaca E. (64’ Ceccato), Sangiorgi (44′ Frangini), Aminu

All. Caputo

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin, Tavuyara (52′ Resino), Schiabel (64′ Ledesma), Colombo; Newton, Renton (Cap); Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Gerosa (44′ Fuser), Dell’Acqua (52′ Tuivaiti); Favre (61′ Mattioli), Silva (44′ Marinello), Garziera (57′ Mazzanti).

A disposizione non entrato: Silva Soria

all: Randisi, Fonzi

Arb. Riccardo Angelucci

AA1 Alberto Favaro, AA2 Federico Boraso

Quarto Uomo: Simone Boaretto

TMO: Claudio Blessano

Cartellini: al 37′ giallo a Aminu (Mogliano Veneto Rugby), al 37′ giallo a Sbrocco (Valorugby Emilia), al 65′ giallo a Ledesma (Valorugby Emilia)

Calciatori: Ferrarin 4/5 (Mogliano Veneto Rugby); Newton 4/5 (Valorugby Emilia)

Note: Pomeriggio con qualche nuvola, temperatura 14° C., terreno di gioco in buone condizioni leggermente appesantito dalle piogge della settimana, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 2; Valorugby Emilia 5

Player of the Match: Joshua Renton (Valorugby Emilia)

Classifica: Rugby Viadana 1970** punti 11; Fiamme Oro Rugby e Sitav Rugby Lyons punti 10; Petrarca Rugby, HBS Colorno e Valorugby Emilia** 9; Femi-CZ Rovigo 8; Rugby Viadana 7; Mogliano Veneto Rugby 2; Rangers Vicenza* 1;

*una in meno

**una in più

Photo LiveMedia/Alfio Guarise