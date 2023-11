Rugby: Treviso spreca tantissimo, ma alla fine batte i Lions

Si è conclusa a Monigo la sfida valevole per la terza giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi la Benetton Treviso e i sudafricani Lions. Una sfida importantissima in chiave aspettative stagionali per i biancoverdi, che non giocano la loro miglior partita, ma basta.

Avvio molto tattico, con molto gioco al piede e le due squadre che non vogliono correre rischi. Ma quando Treviso trova il primo possesso avanzante è Fekitoa a infilarsi, passaggio a Lorenzo Cannone, poi lo stesso centro neozelandese segue l’azione, offload ancora per Fekitoa che va fino in fondo per il 7-0 dopo 4 minuti di gioco. Prova a insistere la squadra di casa, ma un bel calcio non viene sfruttato da Padovani e nulla di fatto. Così sono i Lions che iniziano ad aumentare il gioco offensivo e al 18’ un fallo di Treviso manda sulla piazzola Hendrikse per il 7-3.

Qualche errore di troppo dei biancoverdi in questa fase del match, così sono ancora i sudafricani a spingere sull’acceleratore e riportarsi a poco metri dalla linea di meta. Regge, però, la difesa di Treviso che obbliga al tenuto e nulla di fatto. Continua l’equilibrio in campo, ma alla mezz’ora brutto errore dei Lions, che senza pressione commettono un banale in avanti sui propri 22 e chance per la Benetton. Fallo, però, dei biancoverdi in mischia e nulla di fatto. Lions che così risalgono il campo, con una touche fortunata arrivano vicino alla linea di meta, ma ennesimo fallo sudafricano in ruck e Treviso si salva. Al 34’ bella azione di Mendy, poi Izekor troppo egoista, non libera l’ovale e questa volta sono i padroni di casa a buttare via la meta e si va al riposo con Treviso avanti 7-3.

Prova subito a spingere la squadra ospite nella ripresa per ribaltare il punteggio, ma resiste bene la difesa biancoverde e padroni di casa che provano a risalire il campo. Fiammata di Rhyno Smith, ma non si fiducia a liberare Padovani al largo e nulla di fatto ancora una volta per Treviso. Si resta nella metà campo sudafricana, ma è arido l’attacco veneto e passano i minuti e aumentano le occasioni perse. Al 56’ ennesimo fallo degli ospiti e questa volta la posizione è piazzabile e Umaga va sulla piazzola per il 10-3.

Un fallo in ruck di Lucchesi dà una touche circa sui 5 metri poco dopo l’ora di gioco ai Lions, a una meta esatta di distacco. Lunghissima azione dei sudafricani, Treviso che fa quello che può sulla propria linea di meta, ma alla fine pallone a Ntlabakanye che schiaccia e al 63’ punteggio sul 10-10. Errore banale di Umaga sul calcio di ripartenza e Treviso che si sta complicando da sola un match che doveva vincere, come lo scorso weekend. Ancora un brutto errore di Umaga su un pallone alto, ma si salva ancora Treviso. Al 70’ azione spettacolare di Lamaro, palla a Umaga, poi sul prosieguo è lo stesso Umaga che trova al largo l’argentino Mendy e meta del 15-10. Fa tanto possesso Treviso, anche per far girare l’orologio, e si entra così negli ultimi 5 minuti. Grande placcaggio di Lamaro, che obbliga al fallo i Lions e tempo che diventa rosso. Ultimo possesso sudafricano, tantissime fasi col cronometro che continua a giocare, poi palla persa e Treviso vince 15-10!

Foto: Alfio Guarise – LPS