Rugby, Rovigo vittoria scaccia crisi, Mogliano avvicina la zona salvezza

Si sono disputati i primi due match della sesta giornata della Serie A Elite di rugby e arrivano due vittorie venete in questo sabato. Il Mogliano espugna Piacenza e vede la zona salvezza, mentre Rovigo ritrova la vittoria contro le Fiamme Oro e aggancia il Petrarca Padova (che ha una partita in meno, però) in quarta posizione.

Nel primo match di giornata il Mogliano conferma il proprio ottimo momento di forma e, dopo aver fermato sul 19-19 la passata settimana proprio Rovigo, conquista un successo prezioso per 15-21 in casa dei Lyons Piacenza. Decisiva la meta di Dal Zilio al sessantaduesimo, che ribalta il risultato e poi il calcio di Ferrarin che fissa il risultato.

Nel secondo match, invece, i ragazzi di Rovigo resistono al tentativo delle Fiamme Oro di espugnare il “Battaglini” e, dopo essersi fatti rimontare sino al 16-16, offrono al pubblico di casa un brillante ultimo quarto di gara, con la meta di Bazan Vélez, conquistando la vittoria per 26-16 e negando allo scadere ai poliziotti romani il punto di bonus grazie al calcio di Atkins.

SERIE A ELITE – risultati

Lyons Piacenza v Mogliano 15-21

Rovigo v Fiamme Oro 26-16

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia

Petrarca Padova v Colorno

SERIE A ELITE – classifica

Colorno 19; Fiamme Oro 16; Viadana 15; Petrarca e Rovigo 14; Lyons Piacenza 13; Valorugby Emilia 10; Mogliano 8; Rangers Vicenza 1

Foto: Luigi Mariani – LPS