Rugby, Petrarca a valanga a Vicenza, Colorno espugna il campo delle Fiamme Oro

Si è conclusa la quarta giornata della Serie A Elite Maschile di rugby e oggi erano due le sfide in programma nel primo pomeriggio. A Vicenza i Rangers ospitavano il Petrarca Padova, mentre a Roma sfida playoff tra le Fiamme Oro e il Colorno. Ecco come è andata.

Due vittorie in trasferta, con il Petrarca Padova che non fatica ad avere la meglio contro il Vicenza. Nel derby veneto finisce 7 mete a 0 per gli ospiti, che così vanno in vetta alla classifica in una sfida tra due squadre di livello troppo distante. Più equilibrata, ma che sorride sempre agli ospiti, la sfida tra Fiamme Oro e Colorno, con gli emiliani che si impongono di misura e vanno in vetta assieme al Petrarca Padova. Match equilibratissimo, ma allo scadere il calcio piazzato di Hugo ribalta nuovamente il risultato regalando alla squadra di Casellato un importante successo.

Serie A Elite Maschile – IV giornata

Lyons Piacenza v Viadana 13-15

Mogliano Veneto v Valorugby Emilia 32-35

Fiamme Oro v Colorno 27-29

Rangers Vicenza v Petrarca Padova 3-45

Serie A Elite Maschile – Classifica

Petrarca, Colorno 14, Viadana, Fiamme Oro 11; Lyons 10; Valorugby Emilia 9; Rovigo 8; Viadana 7; Mogliano Veneto 2; Rangers Vicenza 1

Foto: Alfio Guarise – LPS