Rugby, Mendy: “A Edimburgo vinto con la difesa, ma possiamo migliorare”

La Benetton Treviso ha espugnato il campo dell’Edimburgo venerdì scorso, imponendosi 22-24 e restando così nella zona playoff dell’United Rugby Championship. Ma, soprattutto, ha ottenuto il secondo successo su tre trasferte, con le vittorie fuori casa che erano sempre state il tallone d’Achille dei biancoverdi. E protagonista, con una meta coast to coast che ha riaperto i giochi, il trequarti argentino Ignacio Mendy, che ha raccontato la sfida scozzese sulle pagine della Tribuna di Treviso.

“Credo che in quell’azione siamo stati tutti eccezionali, difendendo con caparbietà e logorandoli. Li abbiamo costretti a perdere il possesso e appena raccolto l’ovale, prendendo in contropiede la loro difesa, ho iniziato a correre sperando non riuscissero a prendermi. Mentre correvo ho pensato a tante cose, compreso calciare, ma poi ho capito che la scelta giusta era continuare a spingere sulle gambe e sono riuscito a segnare” ha detto Mendy raccontando la sua cavalcata vincente.

Ma a dare la vittoria alla Benetton, sottolinea nuovamente il giocatore, è stata soprattutto la difesa. “Ottenere una vittoria lì per noi rappresenta una soddisfazione immensa, a maggior ragione dopo la sconfitta di Glasgow. Credo che, a differenza del match precedente, questa volta Edimburgo sia riuscita a dominare il gioco per gran parte della sfida, ma noi siamo stati in grado di difendere in maniera eccezionale e di concretizzare in punti tutte le entrate nei loro 22” le sue parole.

Quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta sin qui per la Benetton, ma soprattutto solo 110 punti subiti, seconda miglior difesa del campionato dietro al Munster. Eppure per Mendy è proprio senza palla che Treviso deve concentrarsi anche per il futuro. “Penso che possiamo fare un ulteriore step in difesa, soprattutto dai lanci del gioco se vogliamo continuare con questo trend di vittorie” ha detto il giocatore. Vittorie che si vuole continuare fin dal prossimo weekend, in casa contro gli Ospreys, prima di cercare i successi anche in Challenge Cup, altro obiettivo stagionale dichiarato dai biancoverdi.

Che nell’URC prima di chiudere l’anno sfideranno i gallesi e, poi, tra Natale e Capodanno, vivranno la doppia sfida contro le Zebre Parma. E tre vittorie sarebbero un trampolino di lancio fondamentale per la corsa playoff, anche pensando alle tante assenze che ci saranno durante il prossimo Sei Nazioni.

Foto: Malcolm Mackenzie/DPPI – LPS