Volley femminile, le migliori italiane della 9° giornata di A1. Chirichella e Bosetti: doppio messaggio a Velasco, Egonu col pilota automatico

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 9ª GIORNATA DI SERIE A1 FEMMINILE

CRISTINA CHIRICHELLA: Messaggio per tutti quelli che l’hanno già messa da parte nella corsa alle prossime convocazioni azzurre. Partita di alto spessore contro Firenze: 15 punti con 4 muri, 3 ace e il 57% in attacco, niente male.

CATERINA BOSETTI: Un dato su tutti, il 94% di positività in ricezione su 36 palloni ricevuti. E’ la schiacciatrice che tutti gli allenatori vorrebbero in campo, considerato che chiude anche con 15 punti, il 39% in attacco, un muro e un ace.

BEATRICE GARDINI: Decisiva la sua prova soprattutto in attacco sul campo di Trento. La schiacciatrice di Vallefoglia chiude con 18 punti, quasi tutti in attacco e il 58%, più un ace. Viene chiamata in causa poco in ricezione e si ferma ad un rivedibile 13%

SARAH FAHR: Continuità impressionante in questo primo scorcio di stagione per la centrale di Conegliano. Anche contro Casalmaggiore gioca una grande partita, chiusa con 13 punti, il 78% in attacco, 4 muri e un ace.

BENEDETTA MARIA SARTORI: Bella prova dlela centrale di Busto che conclude i cinque set contro Cuneo con 16 punti all’attivo, il 57% in attacco e 4 muri.

ANNA ADELUSI: Non parte titolare, entra in corsa ed è nello starting seven negli ultimi due set vinti dalla squadra piemontese. Giocando a sprazzi chiude con 17 punti, un ace, un muro e il 45% in attacco.

PAOLA EGONU: Ormai ha messo il pilota automatico e non si ferma. Anche a Roma mette a segno 26 punti in tre set, con il 53% di positività in attacco e 4 muri.

CARLOTTA CAMBI: Non perde mai la tramontana nella difficile e molto importante sfida contro Bergamo. Soffre nella prima parte di gara una ricezione non precisa ma poi fa soffrire nel finale le avversarie con estro e precisione.

