Rugby, in Serie A Elite vincono Viadana e Fiamme Oro

Si sono disputati nel pomeriggio i primi due match della quinta giornata della Serie A Elite di rugby e in campo sono scese Valorugby Emilia, Viadana, Fiamme Oro Roma e Lyons Piacenza. Due sfide che, in un avvio di stagione molto equilibrato, erano anche due scontri diretti in chiave playoff. Vediamo come sono andate.

Vince in rimonta e in trasferta il Viadana, che conquista il terzo successo stagionale in casa del Valorugby, al terzo ko, grazie alle mete di Iannelli e Sauze a cavallo dei due tempi. Sale, temporaneamente, in seconda posizione Viadana, preceduta dalle Fiamme Oro che vincono con bonus in casa con i Lyons Piacenza. Match mai in discussione, con le Fiamme Oro che segnano tre mete nel primo tempo e scappano via, con la rimonta degli emiliani che arriva troppo tardi.

Serie A Elite – Quinta giornata

Valorugby Emilia v Viadana 16-23

Fiamme Oro v Lyons Piacenza 29-24

Colorno v Rangers Vicenza

Rovigo v Mogliano

Riposa: Petrarca Padova

Serie A Elite – Classifica

Fiamme Oro 16, Viadana, 15, Petrarca Padova, Colorno 14; Lyons 12; Valorugby Emilia 10; Rovigo 8; Mogliano 2; Rangers 1

Foto: Luigi Mariani – LPS