Rugby, Federico Zani annuncia il ritiro internazionale

La Nazionale italiana non potrà più contare su Federico Zani: il pilone sinistro del Benetton Rugby, classe 1989, che ha collezionato in carriera ben 25 caps in azzurro, ha annunciato infatti il suo ritiro internazionale.

In carriera Zani, utilizzato anche come tallonare, ha vestito le maglie di club di Colorno, Gran Parma, Cus Verona, Mogliano, Petrarca e, dal 2016, del Benetton Rugby, mentre in Nazionale ha esordito nell’estate del 2017 a Singapore nel Test Match contro la Scozia, quando il CT degli azzurri era Conor O’Shea.

Le dichiarazioni dell’azzurro al sito federale: “E’ stato un viaggio incredibile. Dal mio esordio contro la Scozia a Singapore nel 2017, passando per le due Rugby World Cup disputate in maglia Azzurra, ho apprezzato ogni istante vissuto con i miei compagni durante i raduni con la Nazionale. E’ difficile trovare il momento giusto per lasciare questi colori, ma l’importante per me è avere la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, in ogni istante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra“.

I ringraziamenti di Zani: “L’Italia ha a disposizione un grande gruppo di giocatori dal punto di vista tecnico ed umano. Mi mancheranno le giornate vissute in raduno. Ringrazio il Presidente Federale e tutto lo staff della Nazionale per la comprensione della scelta e aver creduto in me in questi anni donandomi un supporto costante. Sarò sempre pronto a sostenere la squadra al di fuori del campo di gioco in ogni momento. Ringrazio infine la mia famiglia per avermi sostenuto in questo percorso“.

