Rugby, presentato Gonzalo Quesada, nuovo CT dell’Italia: “Lavoreremo a stretto contatto con le franchigie di Benetton e Zebre”

Il nuovo CT della Nazionale italiana di rugby a 15, l’argentino Gonzalo Quesada, è stato presentato al Salone d’Onore del CONI alla presenza del presidente della Federazione, Marzio Innocenti, del vicepresidente federale e capodelegazione della Nazionale maschile, Giorgio Morelli, del direttore tecnico, Daniele Pacini, e del team manager della Nazionale maschile, Giovanbattista Venditti. C’è stato anche il saluto di Giovanni Malagò, presidente del CONI.

Le prime parole di Gonzalo Quesada da CT dell’Italia: “La scelta per me è stata molto facile. E’ vero che ho già lavorato a livello internazionale e come capo allenatore in Europa, ma il prossimo passo era quello di essere il Commissario Tecnico di una Nazionale importante come l’Italia. Sono onorato di essere qui: è una grande sfida, ma sono convinto di essere pronto per questo incarico. Spero di conoscere velocemente lo staff e i giocatori per iniziare il Sei Nazioni“.

Il lavoro del nuovo commissario tecnico degli azzurri è già iniziato: “Ho visto molto dell’Italia, comprese le partite di Benetton e Zebre. Prima di parlare di gioco dobbiamo definire la nostra visione comune. Devo ascoltare, scoprire e conoscere la cultura rugbistica italiana. Andremo insieme a staff e giocatori in questa nuova avventura, magnificamente bella. Questo è il mio primo giorno in Italia. Il primo obiettivo è la Nazionale, ma con molta umiltà sarò a disposizione del rugby italiano per la crescita del movimento. Mi sento già parte della famiglia, ma prima di parlare voglio scoprire e ascoltare. Lavoreremo sicuramente a stretto contatto con le due franchigie“.

Il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, ha affermato: “Gonzalo Quesada è il profilo più adatto per la Nazionale italiana maschile. E’ un allenatore che, seppur giovane, ha avuto diverse esperienze negli staff tecnici ed è una persona molto curiosa ed attenta ai particolari, che sono fondamentali. Certo, bisogna poi vedere i risultati: i tecnici si valutano su quello e su come giocano le loro squadre. Ha vinto il campionato francese, era nello staff della Francia in una finale mondiale, nello staff dei Jaguares nella finale di Super Rugby: la sua carriera da giocatore e allenatore è basata su grande impegno e ricerca del risultato. La Federazione Italiana Rugby è ambiziosa, Gonzalo Quesada ancora di più, ed è questa la motivazione più forte che ci ha spinto a sceglierlo come allenatore“.

Foto: LaPresse