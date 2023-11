Rugby, Benetton-Stormers 20-17 nel quarto turno dell’URC. Trevigiani ancora imbattuti!

Nel quarto turno dello United Rugby Championship 2023-2024 il Benetton batte allo Stadio Monigo per 20-17 (13-10 dopo il primo tempo) i sudafricani del DHL Stormers, incamerando 4 punti e concedendo agli avversari soltanto il bonus difensivo (2 mete per i padroni di casa e 3 per gli ospiti).

In attesa degli ultimi match di giornata i trevigiani, imbattuti nella manifestazione con 3 successi ed un pareggio, salgono provvisoriamente al secondo posto a quota 14 in coabitazione con gli irlandesi dell’Ulster, a -1 dai sudafricani del Vodacom Bulls, in vetta. Per Treviso c’è anche la vetta momentanea del girone italo-scozzese.

Nel primo tempo il punteggio resta bloccato per oltre metà frazione, poi a mettere il naso avanti è il Benetton Treviso, grazie alla meta realizzata da Zanon al 23′ e poi trasformata da Albornoz. Gli Stormers accorciano alla mezz’ora con la meta non trasformata di Gelant, ma Treviso allunga col piazzato di Albornoz al 34′. I sudafricani pareggiano al 36′ con la meta non trasformata di Ntubeni, ma il Benetton al 39′ torna in vantaggio grazie al drop di Smith che vale il 13-10 con cui si va al riposo.

Nella ripresa gli ospiti passano a condurre al 46′ con la meta di Skosan convertita da du Plessis, ma i trevigiani tornano in vantaggio al 55′ con la marcatura di Izekor trasformata da Umaga per il 20-17. Il Benetton difende i tre punti di vantaggio negli ultimi 25′ di gara e porta a casa una preziosissima vittoria.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise