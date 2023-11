Ranking WTA (13 novembre 2023): top ten immobile, Sara Errani torna tra le prime 100 al mondo!

La settimana dedicata alle Finals della Billie Jean King Cup 2023 ha reso immobile la top ten del ranking WTA appena rilasciato, che vede restare in vetta la polacca Iga Swiatek, la quale chiuderà l’anno solare al primo posto davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, seconda, ed alla statunitense Coco Gauff, terza, ma molto lontano dalle prime due. Da qui al 17 dicembre, infatti, saranno in calendario al massimo tornei di categoria WTA 125 tra la terra battuta outdoor sudamericana ed il veloce indoor europeo.

RANKING WTA

Lunedì 13 novembre 2023

1 Iga Swiatek POL 9295

2 Aryna Sabalenka BLR 9050

3 Coco Gauff USA 6580

4 Elena Rybakina KAZ 6365

5 Jessica Pegula USA 5975

6 Ons Jabeur TUN 4195

7 Marketa Vondrousova CZE 4075

8 Karolina Muchova CZE 3651

8 Maria Sakkari GRE 3620

10 Barbora Krejcikova CZE 2880

La numero 1 d’Italia è Jasmine Paolini, stabile al 30° posto a quota 1435, mentre Martina Trevisan guadagna una piazza e si attesta in 42ma posizione con 1187, infine Elisabetta Cocciaretto risale di due posizioni e rientra in top 50 con 1121 punti. Poco più indietro c’è Camila Giorgi, la quale guadagna un posto e sale in 55ma piazza con 1087, mentre Lucia Bronzetti è stabile in 64ma posizione con 968, infine Sara Errani torna tra le prime 100 al mondo con 724 punti.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 13 novembre 2023

30 Jasmine Paolini ITA 1435

42 Martina Trevisan ITA 1187

50 Elisabetta Cocciaretto ITA 1121

55 Camila Giorgi ITA 1087

64 Lucia Bronzetti ITA 968

100 Sara Errani ITA 724

121 Lucrezia Stefanini ITA 591

208 Nuria Brancaccio ITA 362

249 Silvia Ambrosio ITA 283

314 Giorgia Pedone ITA 207

